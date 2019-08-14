شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، بأن موظفين من ما يسمى الادارة المدنية  في مجمع مستوطنة " غوش عصيون" جنوب بيت لحم، وتحت حماية قوات الاحتلال اقتحموا منطقة حبل رويسات شرق القرية وتمركزوا فيها، وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن قرية الولجة تعرضت يوم امس لاقتحام قوات الاحتلال وأخطار بوقف البناء في  منزل  قيد الإنشاء وتسليم دعوة لمواطن للتحقيق معه حول بناء منزله

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