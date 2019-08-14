الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس



ومن سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال يزن، ولؤي الرجبي من منزليهما في حي بطن الهوى في البلدة، بعد تقديم مستوطن شكاوى ضدهما بحجة تعديهما عليه.

وقالت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات خاصة من الاحتلال داهمت منزل الأسير المقعد جراح ناصر واعتقلت نجله خليل (20 عاما) بعد التهجم على أفراد اسرته وضربهم وتفتيش المنزل، علما بأن الاحتلال اعتقل قبل يومين والده المقعد جراح وشقيقه عصام.