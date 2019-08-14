قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيام أحد المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وشرعت في تفتيشها.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة للوكالة الفلسطينية الرسمية، إن الجنود اقتحموا المنطقة بجيبين عسكريين وشرعوا بأعمال التفتيش لخيام المواطن عمر بشارات دون معرفة الأسباب.