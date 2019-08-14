حماس: اجتماع عباس بحفيدة رابين استخفاف بتضحيات شعبنا واستفزاز لمشاعر أهالي الشهداء

المتحدث بإسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث بإسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: اجتماع رئيس السلطة محمود عباس مع حفيدة رابين في رام الله استخفاف بتضحيات شعبنا الفلسطيني واستفزاز لمشاعر أهالي الشهداء الذين لم يلتق معهم حتى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأضاف القانوع في تصريح صحفي "هذه الاجتماعات المشبوهة التي تبحث عن وهم السلام والتعايش مع الاحتلال وتعزيز العلاقات مع أحزابه الصهيونية هي شكل من أشكال التطبيع وخنجر مسموم في ظهر قضيتنا الفلسطينية".



وكانت القناة 13 الأسرائيلية، قد كشفت أمس الثلاثاء، عن اجتماع سري عقده وفد من حزب "المعسكر الديمقراطي"، برئاسة نوا روثمان حفيدة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين، أمس الاثنين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله.



وبحسب القناة ذاتها، فإن الاجتماع تم بموافقة إيهود باراك زعيم الحزب، وكان على رأس الوفد عضو الكنيست عيساوي فريج.



وقال الرئيس عباس: "اعترض نتنياهو عدة مرات على تشكيل حكومة وحدة مع حماس والمصالحة الداخلية الفلسطينية، لكنه سرعان ما دفع ملايين الدولارات لحماس"، وفقا للقناة.



وبحسب القناة، فإنه خلال الاجتماع طلبت روثمان من الرئيس عباس، اتخاذ خطوات لإطلاق سراح الجندي الاسرائيلي أفيرا منغستو المحتجز لدى المقاومة في غزة، لافتة إلى أن الرئيس عباس وعد بالمساعدة.



بدورها، ذكرت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن الرئيس عباس يأمل أن يتم اسقاط نتنياهو في الانتخابات المقبلة، على أمل أن يتم تجديد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمفاوضات مع إسرائيل.