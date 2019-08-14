صور: الإحتلال يزعم العثور علي سلاح أحد مقاتلي القسام من حرب 2014

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قد عثر على سلاح يعود لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.وزعم الموقع أن السلاح قد استخدمه أحد عناصر (كوماندوز) حماس الذين نفذوا الهجوم في زيكيم خلال حرب الجرف الصامد 2014.