شؤون فلسطينية

صور: الإحتلال يزعم العثور علي سلاح أحد مقاتلي القسام من حرب 2014

صور: الإحتلال يزعم العثور علي سلاح أحد مقاتلي القسام من حرب 2014
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قد عثر على سلاح يعود لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. 

وزعم الموقع أن السلاح قد استخدمه أحد عناصر (كوماندوز) حماس الذين نفذوا الهجوم في زيكيم خلال حرب الجرف الصامد 2014.


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