مسؤول برلماني ايراني يدعو لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم في الخطوة القادمة





وبحسب (وكالة أنباء فارس) الإيرانية، دعا الى ان تتضمن هذه الخطوة استخدام اجهزة الطرد المركزي المتطورة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتفعيل مختلف اجزاء مفاعل اراك للماء الثقيل.









رام الله - دنيا الوطناكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الایرانیة حسين نقوي حسيني على التنفيذ الحازم للخطوة الثالثة لخفض التزامات ايران في اطار الاتفاق النووي.