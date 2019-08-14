دولي

وفاة (23) شخصا و(12) ألف مصاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى اليابان

وفاة (23) شخصا و(12) ألف مصاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى اليابان
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث فى اليابان اليوم الأربعاء، وفاة 23 شخصا فيما لا يزال 12 ألفا و751 مصابا موجودين فى المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع الماضى اعتبار من 5 أغسطس.

وتشير البيانات الأولية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إلى أنه مع استمرار موجة الحر الشديد التى تشهدها اليابان، تجاوز عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات العشرة آلاف شخص للأسبوع الثانى على التوالى، ولكن عددهم انخفض مقارنة بالأسبوع السابق له إذ بلغ عددهم آنذاك 18 ألف و347 شخصا.

ومن بين هؤلاء المصابين، ظهرت أعراض حادة على 400 منهم تتطلب ثلاثة أسابيع من العلاج على الأقل داخل المستشفى، بينما عانى 4 آلاف و554 شخصا من مشاكل أقل خطورة، مما يلزم بقائهم فى المستشفى لمدة أقصر.

ويمثل الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق 54.9% من إجمالى عدد المصابين.

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