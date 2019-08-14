فيديو: الإعلام يكشف هوية المقاتلة التي اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي

رام الله - دنيا الوطنتتبع مقاتلة الناتو من طراز "إف-18"، التي اقتربت من طائرة رئيس وزارة الدفاع الروسية، سيرغي شويغو، لسلاح الجو الأسباني ومقرها في ليتوانيا.ونقلت، اليوم الأربعاء، صحف إسبانية، أن مقاتلات كهذه هي جزء من الشرطة الجوية للتحالف الشمالي الأطلسي، بحسب وكالة "إزفيستيا".وتتمركز المقاتلة "إف-18" الإسبانية، من مايو/أيار إلى 31 أغسطس/آب، في مدينة سياوليا الليتوانية، وهدفها هو حماية المجال الجوي لدول البلطيق.وفقا للوكالة، فتظهر على مقطع الفيديو الذي نشرته في وقت سابق وزارة الدفاع الروسية، طائرة تشبه طائرة من طراز "F/A-18 Hornet"، التي تنتمي إلى القوات الجوية الإسبانية.وأكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتبع طائرة تابعة للحلف لطائرة روسية فوق بحر البلطيق، يوم أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن الطائرة الروسية كانت تطير بالقرب من المجال الجوي للحلف.وكانت الطائرة التي على متنها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تنفذ رحلة بمرافقة مقاتلتين "سو-27" تابعتين لسلاح الجو لأسطول البلطيق من كالينينغراد إلى موسكو.وحاولت مقاتلة إف-18 تابعة لحلف الناتو الاقتراب من طائرة الوزير، لكن المقاتلتين "سو-27" قامتا بإبعادها.