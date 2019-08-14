مقتل 6 من طالبان بعد إحباط هجوم على نقاط تفتيش للأمن الأفغاني

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رام الله - دنيا الوطن

قتل 6 من عناصر حركة طالبان، اليوم الأربعاء، بعد شنهم هجوما على قوات الأمن الأفغانية في ولاية هلمند جنوبي البلاد.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية الأفغانية نشرته (سبوتنك) عربي: "قتل 6 من إرهابيي طالبان وجرح 3 آخرون في مواجهة مع الشرطة الأفغانية، فيما كان الإرهابيون يشنون هجوما على نقاط تفتيش لشرطة في منطقة شيملان بمقاطعة غرامسير بهلمند".



وأضاف البيان أن القوات استولت على أسلحة تعود للمهاجمين وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.



وتتفاوض حركة طالبان مع الولايات المتحدة الأميركية برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، من أجل التوصل لصفقة تنسحب بموجبها القوات الأميركية من أفغانستان، وتعلن فيها الحركة هدنة ووقفا لعملياتها المسلحة.



وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.