شؤون فلسطينية

صحيفة: المقاومة ترفض طلب الوسطاء منع "العمليات الفردية"

صحيفة: المقاومة ترفض طلب الوسطاء منع "العمليات الفردية"
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ظهر نمط جديد من أعمال المقاومة على حدود قطاع غزة، تمثّل في تسلّل مقاومين إلى داخل المناطق الحدودية والاشتباك مع جنود الإحتلال، مما دفع (الوسطاء) للتواصل مع حركة حماس في مسعىً منهم لإعادة ضبط المنطقة الحدودية، ومنع هذه العمليات التي أُعطيت طابعاً فردياً. 

كشفت مصادر من حركة (حماس) لصحيفة ( الاخبار اللبنانية) إن التحقيقات الداخلية التي أجرتها الحركة أخيراً أظهرت أن "العمليات الثلاث الأخيرة نفّذها أفراد من الجناح العسكري للحركة بتخطيط ذاتي لحظي، ومن دون تعليمات من القيادة العسكرية والسياسية للحركة".

وبيّنت التحقيقات أيضاً أن المنفذين "استخدموا سلاحاً رسمياً تملكه الحركة، وهو ما ضاعف احتمال أن يؤدي نجاحهم في قتل أحد جنود الاحتلال أو خطفه إلى إشعال حرب جديدة".

المصادر نفسها أشارت إلى أن "الوسطاء المصريين والأممين تواصلوا قبل عيد الأضحى مع قيادة حماس في غزة، وطلبوا توضيحاً حول العمليات التي نُفذت، وهو ما ردت عليه الحركة بالتأكيد أنها جرت بشكل منفرد، وأن الاحتلال يتحمل مسؤوليتها بسبب استمرار الواقع الإنساني والاقتصادي الصعب". 

وشددت الحركة على أنها "عمليات فردية لا تتحمل مسؤوليتها قطعياً، وليس بمقدورنا مواجهتها في ظل الواقع الذي يعيشه سكان القطاع"، مطالبة بـ"الإسراع في إدخال الأموال لمصلحة العائلات الفقيرة، والإسراع في تنفيذ مشاريع الكهرباء".

وفي هذا الإطار، حذرت الحركة من أن استمرار تلك المصاعب "قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الحدود، وتكرار مثل هذه العمليات بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة".

أخبار ذات صلة

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

طالع أسعار العملات لليوم الأربعاء

طالع أسعار العملات لليوم الأربعاء

حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

الخارجية: فلسطين تناقش تقريرها امام لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري

الخارجية: فلسطين تناقش تقريرها امام لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري

القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما

القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

الخارجية: يجب محاكمة اردان على جرائمه وتآمره على الوضع القائم في الأقصى

الخارجية: يجب محاكمة اردان على جرائمه وتآمره على الوضع القائم في الأقصى

عريقات لوفد من الكونجرس: إن طريق السلام يتمثل بانهاء الاحتلال

عريقات لوفد من الكونجرس: إن طريق السلام يتمثل بانهاء الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

الخارجية: يجب محاكمة اردان على جرائمه وتآمره على الوضع القائم في الأقصى

الخارجية: يجب محاكمة اردان على جرائمه وتآمره على الوضع القائم في الأقصى

عريقات لوفد من الكونجرس: إن طريق السلام يتمثل بانهاء الاحتلال

عريقات لوفد من الكونجرس: إن طريق السلام يتمثل بانهاء الاحتلال

مفوضية الشهداء والأسرى تحذر من استشهاد الأسيرين سامي أبو دياك وبسام السايح

مفوضية الشهداء والأسرى تحذر من استشهاد الأسيرين سامي أبو دياك وبسام السايح

متى سيعود أول فوج من الحجاج الى قطاع غزة؟

متى سيعود أول فوج من الحجاج الى قطاع غزة؟

وزير إسرائيلي يدعو لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى

وزير إسرائيلي يدعو لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى

الزراعة بغزة تكشف نسبة الاضاحي من العجول والأغنام والجمال خلال عيد الاضحى

الزراعة بغزة تكشف نسبة الاضاحي من العجول والأغنام والجمال خلال عيد الاضحى

إعلام معبر رفح: يوم الاحد سيتم استئناف العمل على المعبر للمواطنين

إعلام معبر رفح: يوم الاحد سيتم استئناف العمل على المعبر للمواطنين

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

اختفاء حساب &#34;الانستجرام&#34; لهيفاء وهبي

اختفاء حساب "الانستجرام" لهيفاء وهبي

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين &#34;يا عيب الشوم عليكم&#34;

فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين "يا عيب الشوم عليكم"

شاهد.. أحمد حسن وزينب يتراجعان: &#34;حنكمل عشان أهلنا&#34;

شاهد.. أحمد حسن وزينب يتراجعان: "حنكمل عشان أهلنا"

اطلالة ابنة هيفا وهبي &#34;الجريئة&#34; تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

اطلالة ابنة هيفا وهبي "الجريئة" تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

عربي

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران