شؤون فلسطينية

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
دشنت حركة "حماس" أمس الثلاثاء، حملة زيارات كبيرة بعنوان "تواصل" تزور خلالها قرابة ٦٠٠ عائلة في كل مناطق قطاع غزة.

وشارك في الحملة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وإلى جانبهم الإخوة أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة في مناطق القطاع.

وستقدم قيادة الحركة التهنئة للعائلات الكريمة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية لها عيدًا مباركًا، وأن يعيدَه الله علينا بالخير واليُمن والبركات.

وكما ستقدم الشكر للعائلات على مشاركة أبنائها الأبطال في الفعاليات والأنشطة الوطنية التي تثبت حقوق شعبنا الفلسطيني العظيم وخصوصا مسيرات العودة في ظل محاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية ومشروع العودة والتحرير من خلال صفقة القرن التي رفضها شعبنا بأطيافه كافة.

وتأتي الزيارات تأكيدًا من قيادة الحركة على أهمية دور العائلات في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولتقديم الشكر على احتضان المقاومة بكل أشكالها.

كما وتأتى حملة الزيارات على مرحلتين؛ الأولى في أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تستمر في مرحلتها الثانية حتى يناير من العام القادم.

ومع بداية أولى الزيارات أكد الأخ يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة أن العوائل الفلسطينية هي الذخر الإستراتيجي لمشروع التحرير والعودة، وهي الحاضنة الطبيعية للمقاومة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية.

وأضاف أنه لولا عوائلنا الكريمة لما تمكنت المقاومة من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي.

واعتبر السنوار أن مسيرات العودة شكلت نموذجا وصورة حية لتمسك أهالينا بحقهم بالعودة وحقهم بالعيش بكرامة.






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