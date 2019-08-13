شؤون فلسطينية

القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما

القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما
رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقداد 
كشفت القناة 13 الأسرائيلية عن اجتماع سري عقده وفد من حزب "المعسكر الديمقراطي"، برئاسة نوا روثمان حفيدة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين، أمس الاثنين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله.

وبحسب القناة ذاتها، فإن الاجتماع تم بموافقة إيهود باراك زعيم الحزب، وكان على رأس الوفد عضو الكنيست عيساوي فريج.

وقال الرئيس عباس: "اعترض نتنياهو عدة مرات على تشكيل حكومة وحدة مع حماس والمصالحة الداخلية الفلسطينية، لكنه سرعان ما دفع ملايين الدولارات لحماس"، وفقا للقناة.

وبحسب القناة، فإنه خلال الاجتماع طلبت روثمان من الرئيس عباس، اتخاذ خطوات لإطلاق سراح الجندي الاسرائيلي أفيرا منغستو المحتجز لدى المقاومة في غزة، لافتة إلى أن الرئيس عباس وعد بالمساعدة.

بدورها، ذكرت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن الرئيس عباس يأمل أن يتم اسقاط نتنياهو في الانتخابات المقبلة، على أمل أن يتم تجديد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمفاوضات مع إسرائيل.

أخبار ذات صلة

الخارجية: فلسطين تناقش تقريرها امام لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري

الخارجية: فلسطين تناقش تقريرها امام لجنة الامم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

الخارجية: يجب محاكمة اردان على جرائمه وتآمره على الوضع القائم في الأقصى

الخارجية: يجب محاكمة اردان على جرائمه وتآمره على الوضع القائم في الأقصى

عريقات لوفد من الكونجرس: إن طريق السلام يتمثل بانهاء الاحتلال

عريقات لوفد من الكونجرس: إن طريق السلام يتمثل بانهاء الاحتلال

مفوضية الشهداء والأسرى تحذر من استشهاد الأسيرين سامي أبو دياك وبسام السايح

مفوضية الشهداء والأسرى تحذر من استشهاد الأسيرين سامي أبو دياك وبسام السايح

السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالرشقات الصاروخية

السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالرشقات الصاروخية

متى سيعود أول فوج من الحجاج الى قطاع غزة؟

متى سيعود أول فوج من الحجاج الى قطاع غزة؟

وزير إسرائيلي يدعو لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى

وزير إسرائيلي يدعو لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الخارجية: يجب محاكمة اردان على جرائمه وتآمره على الوضع القائم في الأقصى

الخارجية: يجب محاكمة اردان على جرائمه وتآمره على الوضع القائم في الأقصى

مفوضية الشهداء والأسرى تحذر من استشهاد الأسيرين سامي أبو دياك وبسام السايح

مفوضية الشهداء والأسرى تحذر من استشهاد الأسيرين سامي أبو دياك وبسام السايح

مصرع طفلة إثر سقوطها من علو في بيت لاهيا

مصرع طفلة إثر سقوطها من علو في بيت لاهيا

المالكي يطالب العالم تنفيذ اتفاقيات جنيف ومساءلة اسرائيل

المالكي يطالب العالم تنفيذ اتفاقيات جنيف ومساءلة اسرائيل

4 إخطارات حتى اللحظة.. الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل ببيت لحم

4 إخطارات حتى اللحظة.. الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل ببيت لحم

بيت لحم: الاحتلال يمنع المواطنين من عبور حاجز &#34;الكونتينر&#34;

بيت لحم: الاحتلال يمنع المواطنين من عبور حاجز "الكونتينر"

حماية المستهلك تُجري جولات على مخازن المشروبات الغذائية بغزة

حماية المستهلك تُجري جولات على مخازن المشروبات الغذائية بغزة

إعادة فتح شارع تل الرميدة المُغلق منذ 20 عامًا

إعادة فتح شارع تل الرميدة المُغلق منذ 20 عامًا

منوعات

اطلالة ابنة هيفا وهبي &#34;الجريئة&#34; تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

اطلالة ابنة هيفا وهبي "الجريئة" تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. &#34;كيد النسا&#34; مستمر بعد حلقة &#34;منى الشاذلي&#34;

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. "كيد النسا" مستمر بعد حلقة "منى الشاذلي"

&#34;للرجال فقط&#34;.. محمد رمضان يتابع 3 سيدات فقط عبر &#34;انستجرام&#34;

"للرجال فقط".. محمد رمضان يتابع 3 سيدات فقط عبر "انستجرام"

ظهرت &#34;محتضناه&#34;.. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

ظهرت "محتضناه".. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

زينة تشتبك مع مُتابعة بسبب ما طلبته منها يوم عرفة: &#34;بجحة&#34;

زينة تشتبك مع مُتابعة بسبب ما طلبته منها يوم عرفة: "بجحة"

سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له

سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له

بـ &#34;كاش مايوه&#34;.. نسرين طافش تشعل إنستجرام

بـ "كاش مايوه".. نسرين طافش تشعل إنستجرام

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح.. مطالبات بإلغاء متابعتها

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح.. مطالبات بإلغاء متابعتها

&#34;كرهت أباكِ بسببك&#34;.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة

"كرهت أباكِ بسببك".. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة

عربي

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران

قيادي فلسطيني: مرزوق الغانم يُعبر عن ضمير شعوب الأمة العربية والإسلامية

قيادي فلسطيني: مرزوق الغانم يُعبر عن ضمير شعوب الأمة العربية والإسلامية