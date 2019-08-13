القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما

وقال الرئيس عباس: "اعترض نتنياهو عدة مرات على تشكيل حكومة وحدة مع حماس والمصالحة الداخلية الفلسطينية، لكنه سرعان ما دفع ملايين الدولارات لحماس"، وفقا للقناة.





وبحسب القناة، فإنه خلال الاجتماع طلبت روثمان من الرئيس عباس، اتخاذ خطوات لإطلاق سراح الجندي الاسرائيلي أفيرا منغستو المحتجز لدى المقاومة في غزة، لافتة إلى أن الرئيس عباس وعد بالمساعدة.

بدورها، ذكرت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن الرئيس عباس يأمل أن يتم اسقاط نتنياهو في الانتخابات المقبلة، على أمل أن يتم تجديد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمفاوضات مع إسرائيل.