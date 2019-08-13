القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما
رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقداد
كشفت القناة 13 الأسرائيلية عن اجتماع سري عقده وفد من حزب "المعسكر الديمقراطي"، برئاسة نوا روثمان حفيدة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين، أمس الاثنين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله.
وبحسب القناة ذاتها، فإن الاجتماع تم بموافقة إيهود باراك زعيم الحزب، وكان على رأس الوفد عضو الكنيست عيساوي فريج.
بدورها، ذكرت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن الرئيس عباس يأمل أن يتم اسقاط نتنياهو في الانتخابات المقبلة، على أمل أن يتم تجديد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمفاوضات مع إسرائيل.
كشفت القناة 13 الأسرائيلية عن اجتماع سري عقده وفد من حزب "المعسكر الديمقراطي"، برئاسة نوا روثمان حفيدة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين، أمس الاثنين، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله.
وبحسب القناة ذاتها، فإن الاجتماع تم بموافقة إيهود باراك زعيم الحزب، وكان على رأس الوفد عضو الكنيست عيساوي فريج.
وقال الرئيس عباس: "اعترض نتنياهو عدة مرات على تشكيل حكومة وحدة مع حماس والمصالحة الداخلية الفلسطينية، لكنه سرعان ما دفع ملايين الدولارات لحماس"، وفقا للقناة.
وبحسب القناة، فإنه خلال الاجتماع طلبت روثمان من الرئيس عباس، اتخاذ خطوات لإطلاق سراح الجندي الاسرائيلي أفيرا منغستو المحتجز لدى المقاومة في غزة، لافتة إلى أن الرئيس عباس وعد بالمساعدة.
بدورها، ذكرت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن الرئيس عباس يأمل أن يتم اسقاط نتنياهو في الانتخابات المقبلة، على أمل أن يتم تجديد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمفاوضات مع إسرائيل.
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