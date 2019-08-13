شؤون فلسطينية

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده
رام الله - دنيا الوطن
أثار حاج فلسطيني ردود فعل واسعة على مواقع التواصل بسبب ما فعله بصورتي الملك سلمان وولي عهده.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، غير محدد التوقيت، لحاج فلسطيني وهو يمسح بملابسه صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم يقبّل الصورتين، شاكرا القيادة على نُبل الاستضافة وكرم الضيافة وتبني القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وعندما طُلب من هذا الحاج ذكر اسمه، قال: "أنا مروان محمد عبد الرحمن، من فلسطين، نشكر الملك على هذه المكرمة وعلى الضيافة المحترمة لجميع الشهداء وعلى القضية الفلسطينية".

وتابع، "نشكر الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وكل العاملين والوزارات والحكومة السعودية على هذا الاستقبال الفاخر"، ثم قام بتقبيل صورة العاهل السعودي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجّه باستضافة ألف حاج وحاجة فلسطينيين من ذوي الشهداء، وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، وللملك سلمان؛ على قراره باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ. وفقا لصحيفة "سبق".

يشار إلى أن الملك سلمان، أشرف على راحة الحجاج، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدو مناسكهم بكل يشر وسهولة وأمام، حسبما قالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها بموقع تويتر.

وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله، لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، "واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة و(..) حركة مرورية تتسم بالانسيابية".

وحلقت الطائرات العمودية فوق الطرقات التي يسلكها الحجاج لمتابعة رحلتهم إلى صعيد عرفات، وفق خطة الحركة المرورية والترتيبات المساندة لسلامة الحجاج.


 

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