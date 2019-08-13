عريقات لوفد من الكونجرس: إن طريق السلام يتمثل بانهاء الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بوفد ضم 35 عضوا من الكونجرس الاميركي، من الحزب الجمهوري برئاسة كيفن مكارثي رئيس الأقلية الجمهورية فى الكونجرس.



وأكد عريقات للوفد خلال لقائه بهم، ان طريق السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد مبدأ الدولتين على حدود 1967، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).