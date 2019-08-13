السنوار: سنمطر المدن الإسرائيلية بالرشقات الصاروخية



وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وعد السنوار، بطي صفقة الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، قائلا: "لن نيأس من تحقيق المصالحة، ونحن لم ندخر جهدا خلال العامين الماضيين في تحقيق ذلك".



رام الله - دنيا الوطنأكد يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة، أن العملية التي نفذها الشهيد هاني أبو صلاح، قبل أيام، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، عملية فدائية وبطولية.جاء ذلك في كلمة له، خلال تجمع عائلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، قائلا: "سنكسر جيش الاحتلال المهزوم اذا ما دخل قطاع غزة"، مضيفا: "لن نتردد في حماية مشروع المقاومة حتى دحر الاحتلال".وتابع السنوار بقوله: "سنمطر المدن الاسرائيلية بالرشقات الصاروخية، إذا حاول الاحتلال الدخول في حرب معنا، فإذا ما وقعت الواقعة سنكسر جيش الاحتلال كسرا لا تقوم بعده قائمة، ونحن نقصد ما نقول ولا نلقي القول جزافا، ويعرف الاحتلال أننا صادقون في قولنا".