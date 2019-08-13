شؤون فلسطينية

متى سيعود أول فوج من الحجاج الى قطاع غزة؟

متى سيعود أول فوج من الحجاج الى قطاع غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
قال عادل صوالحة مدير عام الإدارة العامة للحج بوزارة الأوقاف: "إن أولى قوافل حجاج القطاع ستغادر مكة المكرمة متوجهةً إلى المدينة المنورة، يوم 16 من الشهر الجاري على أن يمكثوا فيها 4 أيام", مشيراً إلى أنه في مساء يوم 20 من نفس الشهر، ستغادر أول طائرة من مطار المدينة المنورة، وصولاً لمطار القاهرة.

وأنهت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية عملية تفويج حجاج القطاع من مخيمات منى إلى الفنادق المخصصة لهم بمكة المكرمة, وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة انتهاءً برمي الجمرات في منى.

وأوضح صوالحة في بيان اليوم الثلاثاء، أن عملية نقل الحجاج من مخيمات منى استمرت مدة ساعة ونصف، بحيث تمت بشكل سليم دون أي معيقات تُذكر, بعد جهود كبيرة بذلها طاقم العامل الخاص بعملية التفويج، لافتًا إلى أن البعثة وفرت 65 حافلة لنقل الحجاج فيما تركت 10 حافلات لمن يرغب من الحجاج برمي جمرات هذا اليوم بعد الزوال برفقة عدد من إداريين ووعاظ البعثة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأشار إلى أن البعثة طالبت الوعاظ بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمساعدة الحجاج المتأخرين عن الطواف لتأدية طواف الإفاضة, منوهًا بأن البعثة الفلسطينية بكامل طواقمها تبذل قصارى جهدها لضمان نجاح الموسم على أكمل وجه.

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