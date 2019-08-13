دولي

مواجهات في مطار هونغ كونغ وترامب يخشى وقوع ضحايا

مواجهات في مطار هونغ كونغ وترامب يخشى وقوع ضحايا
رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطات مطار هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء: "إن العمليات في المطار الدولي، تعطلت بشدة بسبب احتشاد مجموعة من المحتجين هناك مع تدخل شرطة مكافحة الشغب واستخدامها رذاذ الفلفل ضد المحتجين وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء".

وأضافت سلطات المطار في بيان: "إن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما اشتبك المحتجون مع الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل في محاولة لمنع الحشود من التقدم.

وقال شهود لـ (رويترز): "إن عددا من مركبات الشرطة لم تتمكن من المرور وسط تصاعد التوتر في المنطقة".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأمل بألا يسقط قتلى في هونغ كونغ.

وصرح ترامب للصحفيين في نيوجيرسي، أن الوضع في هونغ كونغ التي شهدت خروج ملايين الناشطين المناهضين للحكومة "حساس جدا .. وآمل أن يحل سلمياً ولا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلا".

وكشفت مقاطع فيديو جرى تداولها على المنصات الاجتماعية، جانبا من التحركات التي تقوم بها الصين لأجل التعامل مع المظاهرات المتواصلة في هونغ كونغ.

وظهر في أحد المقاطع، طابور طويل من العربات العسكرية المدرعة في مدينة شينزن، التي تقع في جنوب البلاد ولا تبعد سوى 25 كيلومترا عن مدينة هونغ كونغ التي استقلت عن بريطانيا سنة 1996، لكنها ظلت تحظى بحكم ذاتي.

واندلعت الاحتجاجات بعد إعلان السلطات في هونغ كونغ المضي قدما في قانون يسمح بترحيل مجرمين إلى الصين واعتبر الشارع ذلك القانون مهددا للديمقراطية.

ويوم الاثنين، صعّدت بكين لهجتها، بقولها إنّها ترى "مؤشرات إرهاب" في الحراك الاحتجاجي ضدّ السلطة التنفيذية الموالية لها في هونغ كونغ التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة الصين السيادة عليها في 1997 بعد 156 سنة من الحكم البريطاني.

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