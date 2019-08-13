شؤون فلسطينية

التربية والتعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد بدء العام الدراسي واستعداداتها لاستقباله

التربية والتعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد بدء العام الدراسي واستعداداتها لاستقباله
خاص دنيا الوطن
أفاد صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حددت موعدا للبدء بالعام الدراسي الجديد في كافة محافظات الوطن.

وأكد الخضور في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه في يوم 21 آب/أغسطس سيكون موعدا لدوام الهيئة الإدارية والتدريسية، اما في يوم 22 من نفس الشهر سيكون موعدا لامتحانات الاكمال.

وأشار الخضور إلى أن يوم 25 آب/أغسطس، سيكون موعدا لدوام الطلاب والطالبات في جميع المدارس، منوها في الوقت ذاته إلى أن الوزارة استكملت جميع الاستعدادات للبدء بعام دراسي منتظم.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم: "تم تجهيز الكتب، وتوفير الاثاث، والانتهاء من أعمال الترميم والصيانة في بعض المدارس، كما أن هناك مدارس جديدة في شرطي الوطن".

وبين الخضور، أنه تم الانتهاء من طباعة الكتب من خلال المطابع الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم توريدها الى عدد كبير من المدارس، لتسليمها للطلاب في أول يوم من العام الدراسي.

وفي السياق، قال الخضور: "هناك عمليات اخرى تستعد الوزارة لاتمامها، سواء من عمليات تنقل مدراء المدارس والتعيينات الجديدة، حيث أن جزءاً كبيرا من هذه العمليات تمت قبل عيد الاضحى، ومع بدء العام الدراسي ستكون هذه العمليات قد تم استكمالها".

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