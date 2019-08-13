جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية في إيلات.. وهذا هدفها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي عن بدء قواته مناورات عسكرية ستجريها مساء اليوم الثلاثاء في إيلات والمنطقة المحيطة بها.



وأضاف المتحدث أن المناورات التي ستشهد حركة مكثفة لقوات الجيش والمركبات والطائرات ستنتهي مساء غد الأربعاء.



وقال المتحدث: "إن المناورات تم التخطيط لها مسبقًا، وأنها جزء من برنامج التدريب لعام 2019، وتهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات ويقظتهم".