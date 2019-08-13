الزراعة بغزة تكشف نسبة الاضاحي من العجول والأغنام والجمال خلال عيد الاضحى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، عن نسبة الاضاحي من العجول والابقار والأغنام والماعز والجمال، خلال عيد الاضحى المبارك.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عدد الاضاحي من العجول والأبقار بلغ 12 ألف رأس تقريبا، و15 ألف رأس من الأغنام والماعز، و80 رأساً من الجمال، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وكانت وزارة الزراعة في غزة قد أعلنت في تصريحات سابقة، أن الكميات المتوفر من المواشي في قطاع غزة، تبلغ من 10 الى 12 ألف رأس للعجول والابقار، ونحو 20 ألف رأس من الماعز والخراف.