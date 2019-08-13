إعلام معبر رفح: يوم الاحد سيتم استئناف العمل على المعبر للمواطنين

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خاص دنيا الوطن

أفاد وائل أبو عمر مدير الاعلام في معبر رفح البري، أن العمل على المعبر أمام المواطنين سيتم استئنافه يوم الاحد المقبل، أي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.



وأشار أبو عمر في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه لم يتم تحديد بعد موعد فتح المعبر أمام الحجاج الفلسطينيين.