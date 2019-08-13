مصرع طفلة إثر سقوطها من علو في بيت لاهيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقِيَت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من علو في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .



وقال مصادر طبية في المستشفى الأندونيسي أن الطفلة البالغة من العمر (13عاماَ) وصلت المشفى جثة هامدة، جراء سقوطها من الطابق الرابع في منزل عائلتها في البلدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).