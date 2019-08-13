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مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار
رام الله - دنيا الوطن
قتل 10 عناصر من تنظيم الدولة، فيما ألقي القبض على 5 آخرين، اليوم الثلاثاء، في هجوم لقوات عراقية بعد عملية إنزال بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، في صحراء الأنبار، غربي البلاد.

وقال مصدر بجهاز مكافحة الإرهاب لـ(سكاي نيوز عربية): "وفق معلومات استخبارية دقيقة واستمرارا لتعقب عصابات تنظيم الدولة، نفذت الوحدة التكتيكية الأولى إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي عمليات إنزال في صحراء الأنبار".

وجرت عمليات الإنزال في مناطق الرطبة ووادي حوران، و"أسفرت عن مقتل 10 مسلحين من بينهم اثنان يرتديان أحزمة ناسفة، وإلقاء القبض على 5 آخرين".

كما أثمرت العملية العسكرية أيضا عن "تدمير عدة مضافات لعصابات تنظيم الدولة بضربات جوية متعددة"، حسب المصدر.

وأعلن العراق قبل أشهر القضاء على تنظيم الدولة، لكن السلطات تعلن بين الحين والآخر أن بعض مسلحي التنظيم يسعون إلى استجماع قواهم، عن طريق تجميع أنفسهم في خلايا بالمناطق الصحراوية.

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