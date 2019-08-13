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أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بيانات مفصلة بشأن موسم الحج الحالي، قائلا: "إن عدد ضيوف الرحمن بلغ 2.489.406 من الحجاج".

وأضاف: "إن عدد حجاج الخارج بلغ 1,855,027 حاجا، فيما وصل  حجاج الداخل 634,379 حاجا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وبلغ عدد الحجاج النظاميين 336.000 حاج وعدد المخالفين 298,379 مخالفا، لكن عدد المخالفين انخفض خلال العام الحالي عن العام الماضي بواقع 29 في المئة، حيث بلغ المخالفين في العام الماضي 383.000 مخالف.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350,000 بالإضافة إلى 35,000 متطوع ومتطوعة، بينهم 120.000 رجل أمن، و200,000 من مختلف القطاعات، و30.000 ممارس صحي.

في غضون ذلك، وزعت الجهات الخيرية أكثر من 26 مليون وجبة، خلال حج هذا العام، تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وبلغت الأحمال الكهربائية، خلال حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 4715 كيلو وات، وتم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر، خلال الحج.

وأضاف الأمير خالد الفيصل " كما تم نقل 2,489,406 حجاج من عرفات إلى مزدلفة خلال ست ساعات منهم 360.000 حاج عبر قطار المشاعر و100.000 استخدموا طرق المشاة والباقي تم نقلهم عبر 20,000 حافلة.

وفي مجال الخدمات الطبية، تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج وتحجيج 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الصحية الطبية، وهؤلاء نقلوا إلى عرفات وأتموا حجهم وهم في سيارات الإسعاف، إذ منهم من هو مغمي عليه ولكنه أتم حجه.

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