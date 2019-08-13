دولي

حرائق جهنمية تلتهم غابات ثاني أكبر جزيرة في اليونان

حرائق جهنمية تلتهم غابات ثاني أكبر جزيرة في اليونان
رام الله - دنيا الوطن
قال رجال إطفاء اليوم الثلاثاء: "إن حريقا كبيرا أذكته الرياح الشديدة دمر مساحات من الغابة على جزيرة إيفيا اليونانية مع استعداد السلطات لإخلاء قريتين ربما تكونان في مسار النيران".

ويكافح أكثر من 120 رجل إطفاء تدعمهم طائرات الهليكوبتر وغيرها الحرائق في إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في البلاد حيث تم إخلاء دير. وخلف الحريق سحابة سميكة من الدخان غطت سماء العاصمة أثينا التي تقع على بعد 110 كيلومترات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء إنه لم يسجل وقوع أي حالات وفاة، مع توقع هدوء الرياح مساء.

واستعرت حرائق غابات خارجة عن السيطرة في أربع مناطق يونانية أخرى على الأقل، وقالت خدمة الإطفاء إنها استدعيت لإخماد 182 حريقا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعادة ما تواجه اليونان حرائق الغابات أثناء أشهر الصيف الجافة، وحذرت السلطات من تزايد خطر اندلاع حرائق هذا الأسبوع.

وفي العام الماضي، أودى حريق غابات بحياة 100 شخص في بلدة ماتي الساحلية القريبة من أثينا.

وفي 2007، أدت حرائق مدمرة إلى مقتل 65 شخصا، ودمرت آلاف الأفدنة من الغابات والأراضي الزراعية، وشكلت خطرا على المواقع الأثرية.


 

أخبار ذات صلة

مقاتلة للناتو تحاول الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي وطائرات (سو27) تتدخل

مقاتلة للناتو تحاول الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي وطائرات (سو27) تتدخل

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في ميانمار إلى 61 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في ميانمار إلى 61 قتيلا

بسبب جريمة المسجدين.. نيوزيلندا تشتري 10 آلاف سلاح من مواطنيها

بسبب جريمة المسجدين.. نيوزيلندا تشتري 10 آلاف سلاح من مواطنيها

اتهام رئيس قرغيزستان السابق بالقتل

اتهام رئيس قرغيزستان السابق بالقتل

يديعوت: مجندو الجيش الإسرائيلي الجدد مرضى نفسيًا بسبب صواريخ 2001

يديعوت: مجندو الجيش الإسرائيلي الجدد مرضى نفسيًا بسبب صواريخ 2001

نتنياهو يُوبخ وزيراً بالليكود ويُهدده بالإقالة

نتنياهو يُوبخ وزيراً بالليكود ويُهدده بالإقالة

شاهد: أتراك يتبادلون التهاني والعيدية بعيد الأضحى في أعماق المياه

شاهد: أتراك يتبادلون التهاني والعيدية بعيد الأضحى في أعماق المياه

ترامب يوجه دعوة لإسرائيل بشأن نائبتين في الكونجرس الأمريكي

ترامب يوجه دعوة لإسرائيل بشأن نائبتين في الكونجرس الأمريكي

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

4 إخطارات حتى اللحظة.. الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل ببيت لحم

4 إخطارات حتى اللحظة.. الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل ببيت لحم

بيت لحم: الاحتلال يمنع المواطنين من عبور حاجز &#34;الكونتينر&#34;

بيت لحم: الاحتلال يمنع المواطنين من عبور حاجز "الكونتينر"

حماية المستهلك تُجري جولات على مخازن المشروبات الغذائية بغزة

حماية المستهلك تُجري جولات على مخازن المشروبات الغذائية بغزة

إعادة فتح شارع تل الرميدة المُغلق منذ 20 عامًا

إعادة فتح شارع تل الرميدة المُغلق منذ 20 عامًا

الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

الأوقاف: أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم

الأوقاف: أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في بيت لحم

شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

منوعات

اطلالة ابنة هيفا وهبي &#34;الجريئة&#34; تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

اطلالة ابنة هيفا وهبي "الجريئة" تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. &#34;كيد النسا&#34; مستمر بعد حلقة &#34;منى الشاذلي&#34;

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. "كيد النسا" مستمر بعد حلقة "منى الشاذلي"

&#34;للرجال فقط&#34;.. محمد رمضان يتابع 3 سيدات فقط عبر &#34;انستجرام&#34;

"للرجال فقط".. محمد رمضان يتابع 3 سيدات فقط عبر "انستجرام"

ظهرت &#34;محتضناه&#34;.. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

ظهرت "محتضناه".. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

زينة تشتبك مع مُتابعة بسبب ما طلبته منها يوم عرفة: &#34;بجحة&#34;

زينة تشتبك مع مُتابعة بسبب ما طلبته منها يوم عرفة: "بجحة"

سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له

سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له

بـ &#34;كاش مايوه&#34;.. نسرين طافش تشعل إنستجرام

بـ "كاش مايوه".. نسرين طافش تشعل إنستجرام

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح.. مطالبات بإلغاء متابعتها

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح.. مطالبات بإلغاء متابعتها

&#34;كرهت أباكِ بسببك&#34;.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة

"كرهت أباكِ بسببك".. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة

عربي

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران

قيادي فلسطيني: مرزوق الغانم يُعبر عن ضمير شعوب الأمة العربية والإسلامية

قيادي فلسطيني: مرزوق الغانم يُعبر عن ضمير شعوب الأمة العربية والإسلامية

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

&#34;أمير المطاحن&#34; في تنظيم الدولة بقبضة القوات العراقية

"أمير المطاحن" في تنظيم الدولة بقبضة القوات العراقية