التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران

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رام الله - دنيا الوطن

قال التحالف العربي الذي تقودة السعودية، اليوم الثلاثاء: "إن الحوثيين أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران على الأعيان المدنية".



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الحوثيين أطلقوا صباح، اليوم، من العاصمة صنعاء، طائرة بدون طيار مفخخة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح العقيد المالكي استمرار الحوثيين بتبنيها للعمليات عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.



وأفاد بأن استمرار دعاية أنصار الله التي وصفها بـ"الكاذبة" بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي، يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعيا لرفع الروح المعنوية لعناصرها والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الحوثيين وإيران.



واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.