ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في ميانمار إلى 61 قتيلا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي ناجم عن أمطار موسمية غزيرة جنوب شرقي البلاد إلى 61 قتيلا.



وذكرت إدارة الإطفاء في ميانمار ببيان، أن الانهيار الذي وقع في قرية "تاي بير كوني" بولاية مون أسفر كذلك عن جرح 35 شخصا آخرين ويعالجون بالمستشفيات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



وقالت الادارة: "إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المنطقة"، مضيفة: "إن الانهيار الأرضي تسبب في تدمير أكثر من 24 منزلا وتشريد أكثر من 150 شخصا".



وكانت السلطات قد ذكرت، السبت، أن الانهيار أسفر عن سقوط 41 قتيلا، قبل الاعلان عن الحصيلة الجديدة اليوم.



والجمعة جرفت سيول من الوحل منازل العشرات في القرية التابعة لمدينة ثاتون في ولاية مون.



وأظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 25 ألف شخص أخلوا منازلهم في ولايتي مون وكاين خلال الأيام القليلة الماضية بسبب السيول الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة هطلت خلال الأسابيع الماضية.