بيت لحم: الاحتلال يمنع المواطنين من عبور حاجز "الكونتينر"

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطنين من عبور حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



وأفادت مصادر أمنية، انه بفعل إجراءات الاحتلال الفجائية، يشهد حاجز "الكونتينر" أزمة خانقة، حيث يسمح للخارج من بيت لحم بالمرور، فيما يمنع الداخل اليها من اجتيازه، مشيرا إلى أن رتلا من المركبات الآن تصطف على مسافة طويلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).