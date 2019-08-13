حماية المستهلك تُجري جولات على مخازن المشروبات الغذائية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأجرت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، عدة جولات ميدانية على محلات المكسرات والحلويات ومخازن المشروبات الغذائية.ونظم مكتب الوسطى، وبالتعاون مع مباحث التموين، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، جولات ميدانية مكثفة على مخازن المكسرات ومصانع العصائر والمشروبات الغازية في المحافظة.وقال مدير مكتب الوسطى، خالد النويري: إن مفتشي الوزارة قاموا بمتابعة المواد الخام اللازمة للتصنيع والتأكد من تواريخ المواد الغذائية، ومدى التزام أصحاب المحلات والمصانع بالمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية.