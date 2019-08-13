قيادي فلسطيني: مرزوق الغانم يُعبر عن ضمير شعوب الأمة العربية والإسلامية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي بأنه يعبر عن ضمير شعوب الامة العربية والشعوب الإسلامية.



وأضاف خالد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد خاض المقدسيون في أول أيام عيد الأضحى المبارك ملحمة بطولية في ساحات المسجد الأقصى المبارك تناقلتها وسائل الاعلام وهم يتصدون لشرطة الاحتلال وقطعان المستوطنين ومنعوهم من تزوير التاريخ برواية تدعي وجود هيكل مزعوم في المكان".



وأوضح أنه "في عواصم كثير من الدول العربية والإسلامية ساد صمت رسمي مخجل ومعيب ، ما دفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى رفع صوته الحر والدعوة الى تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على إسرائيل، والى القول أنه "من المعيب والمشين ترك والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند".



واختتم تيسير خالد حديثه قائلاً: إن الفلسطينيين يحيون رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي بات يعبر عن ضمير شعوب الأمة العربية والشعوب الإسلامية.