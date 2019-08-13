إعادة فتح شارع تل الرميدة المُغلق منذ 20 عامًا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، اليوم الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق بفتح شارع تل الرميدة باتجاه منطقة وادي الهرية ودوار الكرنتينا، المغلق منذ عشرين عاماً من قبل سلطات الاحتلال، بعد جهود مشتركة بذلتها بلدية الخليل ومحافظة الخليل والارتباط المدني والعسكري وقائد المنطقة، وسيتم إعادة فتحه يوم الخميس الموافق 15/8/2019.



وأكد أن هذا الشارع سيعمل على فتح شريان هام في المدينة، مما يمنح المواطنين جزءً من حريتهم بالتنقل وتسهيل حياتهم اليومية المسلوبة منذ عقود.



وشدد أبو سنينة على ضرورة فتح كافة الشوارع المغلقة في قلب الخليل، مشيراً إلى أن استمرار إغلاقها يتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مثمناً صمود المواطنين في هذه المناطق.