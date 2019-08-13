(مفزاك لايف): نتائج التحقيقات لم تظهر اختطاف أي مستوطن بمنطقة (ميشور أدوميم)

أفاد موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي، بأن نتائج التحقيقات والفحص، التي أجراها الجيش الاسرائيلي، لم تظهر اختطاف مستوطن في منطقة (ميشور أدوميم) بالقدس.





وأشار الموقع ذاته، إلى أنه وفقا لنتائج التحقيقات والفحص، فقد تم ازالة كافة التخوفات الامنية في المنطقة.





وكان الموقع ذاته، قد أكد في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات بحث مكثفة عن سيارة جيب بيضاء؛ بعد الإبلاغ عن اختطاف مستوطن قرب مستوطنة (ميشور أدوميم).



وفي البلاغ، فقد حدد مستوطن سيارة فلسطينية متوقفة في ميشور أدوميم وفتح باب السيارة الجيب قرب مستوطن متدين، وبعد ذلك وفقًا للتقرير غادرت السيارة ولم يشاهد المستوطن في المنطقة وهناك قلق من اختطافه.



وأشار الموقع، إلى أنه تم إبلاغ جميع القوات الإسرائيلية، وتم إجراء عمليات تمشيط وفحص للكاميرات الأمنية في المنطقة وما زالت التفاصيل غير واضحة، لحد اللحظة.



وفي أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجز الكونتينر بسبب شكوك بعملية خطف مستوطن إسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنترجمة مؤمن مقداد