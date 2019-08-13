شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تكشف نتائج جولة التفتيش على بائعي الكبدة المُتجولين بميناء غزة

وزارة الاقتصاد تكشف نتائج جولة التفتيش على بائعي الكبدة المُتجولين بميناء غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرت وزارة الاقتصاد الوطني، في قطاع غزة، جولات تفتيشية بمنطقة ميناء غزة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ونظم مكتب غزة وبالتعاون مع مباحث التموين والشرطة البحرية جولات ميدانية على منطقة ميناء غزة، حيث تم خلال الجولة متابعة البائعين المتجولين الذين يقوموا ببيع الكبدة واللحمة المفرومة والفشة.

وقال مدير مكتب غزة المهندس عطية الزعانين بأن طواقم التفتيش تقوم بعمل جولات ميدانية مكثفة على البائعين للتأكد من جودت وسلامة المنتجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الزعانين أن الطواقم التفتيشية قامت بتحرير محاضر ضبط واتلاف لكميات من اللحمة الغير صالحة للاستخدام الادمي لدي أحد البائعين، واتلاف كميات اخري من المخللات، كما تم متابعة اوزان الخبر الذي يتم بيعه للمواطنين حيث تم تسجيل مخالفة بعد الالتزام بوزن ربطة الخبز المعتمد من وزارة الاقتصاد الوطني.


أخبار ذات صلة

اختفاء مستوطن إسرائيلي في الضفة والجيش يستنفر قواته للبحث عنه

اختفاء مستوطن إسرائيلي في الضفة والجيش يستنفر قواته للبحث عنه

13 ألف حالة وصلت مستشفيات قطاع غزة خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى

13 ألف حالة وصلت مستشفيات قطاع غزة خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى

السنوار: مسيرات العودة شكلت صورة حية لتمسك أهل غزة في العيش الكريم

السنوار: مسيرات العودة شكلت صورة حية لتمسك أهل غزة في العيش الكريم

الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

الأوقاف: أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم

الأوقاف: أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في بيت لحم

شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

موجة سخرية تطال نجل نتنياهو بسبب عجول غزة: أبوك أكبر مرتكب للمجازر

موجة سخرية تطال نجل نتنياهو بسبب عجول غزة: أبوك أكبر مرتكب للمجازر

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

الأوقاف: أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم

الأوقاف: أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في بيت لحم

شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

27 من أهالي أسرى قطاع غزة يزورون أبنائهم في (إيشل)

27 من أهالي أسرى قطاع غزة يزورون أبنائهم في (إيشل)

10759 مسافرًا غادروا فلسطين عبر معبر الكرامة ثاني أيام العيد

10759 مسافرًا غادروا فلسطين عبر معبر الكرامة ثاني أيام العيد

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

اليوم.. أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

اليوم.. أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

منوعات

اطلالة ابنة هيفا وهبي &#34;الجريئة&#34; تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

اطلالة ابنة هيفا وهبي "الجريئة" تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. &#34;كيد النسا&#34; مستمر بعد حلقة &#34;منى الشاذلي&#34;

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. "كيد النسا" مستمر بعد حلقة "منى الشاذلي"

&#34;للرجال فقط&#34;.. محمد رمضان يتابع 3 سيدات فقط عبر &#34;انستجرام&#34;

"للرجال فقط".. محمد رمضان يتابع 3 سيدات فقط عبر "انستجرام"

ظهرت &#34;محتضناه&#34;.. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

ظهرت "محتضناه".. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

زينة تشتبك مع مُتابعة بسبب ما طلبته منها يوم عرفة: &#34;بجحة&#34;

زينة تشتبك مع مُتابعة بسبب ما طلبته منها يوم عرفة: "بجحة"

سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له

سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له

بـ &#34;كاش مايوه&#34;.. نسرين طافش تشعل إنستجرام

بـ "كاش مايوه".. نسرين طافش تشعل إنستجرام

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح.. مطالبات بإلغاء متابعتها

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح.. مطالبات بإلغاء متابعتها

&#34;كرهت أباكِ بسببك&#34;.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة

"كرهت أباكِ بسببك".. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة

عربي

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

&#34;أمير المطاحن&#34; في تنظيم الدولة بقبضة القوات العراقية

"أمير المطاحن" في تنظيم الدولة بقبضة القوات العراقية

حريق في مصر يلتهم عددًا من المحال التجارية

حريق في مصر يلتهم عددًا من المحال التجارية

هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة