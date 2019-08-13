وزارة الاقتصاد تكشف نتائج جولة التفتيش على بائعي الكبدة المُتجولين بميناء غزة

رام الله - دنيا الوطنأجرت وزارة الاقتصاد الوطني، في قطاع غزة، جولات تفتيشية بمنطقة ميناء غزة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.ونظم مكتب غزة وبالتعاون مع مباحث التموين والشرطة البحرية جولات ميدانية على منطقة ميناء غزة، حيث تم خلال الجولة متابعة البائعين المتجولين الذين يقوموا ببيع الكبدة واللحمة المفرومة والفشة.وقال مدير مكتب غزة المهندس عطية الزعانين بأن طواقم التفتيش تقوم بعمل جولات ميدانية مكثفة على البائعين للتأكد من جودت وسلامة المنتجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح الزعانين أن الطواقم التفتيشية قامت بتحرير محاضر ضبط واتلاف لكميات من اللحمة الغير صالحة للاستخدام الادمي لدي أحد البائعين، واتلاف كميات اخري من المخللات، كما تم متابعة اوزان الخبر الذي يتم بيعه للمواطنين حيث تم تسجيل مخالفة بعد الالتزام بوزن ربطة الخبز المعتمد من وزارة الاقتصاد الوطني.