13 ألف حالة وصلت مستشفيات قطاع غزة خلال ثلاثة أيام عيد الأضحى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن أعداد الحالات التي وصلت أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع.



وقالت الصحة بغزة: إن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 الف حالة في أقسام الطوارئ خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك.



يذكر أنه في كل عيد تكثر أعداد الحالات، نتيجة وقوع إصابات خلال عملية ذبح الأضاحي، أو هروب الأضحية، كذلك حدوث تلبك جراء اعتياد الفلسطينيين على تناول الفسيخ والرنجة، خلال أيام العيد.