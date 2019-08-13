السنوار: مسيرات العودة شكلت صورة حية لتمسك أهل غزة في العيش الكريم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أن العوائل الفلسطينية هي الذخر الإستراتيجي لمشروع التحرير والعودة، وهي الحاضنة الطبيعية للمقاومة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية.



وقال السنوار، أنه لولا العوائل الفلسطينية، لما تمكنت المقاومة من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي.



واعتبر السنوار أن مسيرات العودة شكلت نموذجا وصورة حية لتمسك أهالي القطاع بحقهم بالعودة وحقهم بالعيش بكرامة.



وتدشن حركة "حماس" اليوم الثلاثاء، حملة زيارات كبيرة بعنوان "تواصل" تزور خلالها قرابة 600 عائلة في كل مناطق قطاع غزة.



ويشارك في الحملة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة في مناطق القطاع.



ووفق موقع حركة حماس الإلكتروني، فإنه تأتي الزيارات تأكيدًا من قيادة الحركة على أهمية دور العائلات في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولتقديم الشكر على احتضان المقاومة بكل أشكالها.



كما وتأتى حملة الزيارات على مرحلتين؛ الأولى في أيام عيد الأضحى المبارك، على أن تستمر في مرحلتها الثانية حتى يناير من العام المقبل.