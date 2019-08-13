شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

رام الله - دنيا الوطننشرت وكالة الأنباء السعودية صورًا لمشعر منى والمسجد الحرام من الفضاء.والتقط مركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس الاثنين الصور بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بعد 600 كيلومتر.وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية 16.8 كم مربع، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كم شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا مدة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.