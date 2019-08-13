حريق في مصر يلتهم عددًا من المحال التجارية

رام الله - دنيا الوطننشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في عدد من المحال التجارية بشارع مصر أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة الإسماعيلية.ودفعت الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث عقب تلقيها بلاغا من أهالي المنطقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، وفق (اليوم السابع).