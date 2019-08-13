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هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الهيئة العليا للانتخابات في تونس بلأنها رفضت 66 طلب ترشح للاستحقاقات الرئاسية من أصل 97 طلبا.

وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي لراديو (موزاييك أف أم): إن هيئة الانتخابات ستعقد غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء بطوريه الابتدائي والاستئنافي للطعن في قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم الـ31 من آب/ أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2019.

وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس، مساء يوم الجمعة الماضي، باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث سجلت منذ فتح باب الترشح، في 2 آب/ أغسطس وإلى غاية الـ 9 من الشهر ذاته، 98 مترشحا.

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