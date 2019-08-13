الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الثلاثاء، الشاب يحيى ناصر أبو خاطر (25 عاما) وزوجته برصاص قوات الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام غرب قرية زيتا شمال طولكرم.



وأوضحت الوكالة الرسمية (وفا)، أن جنود الاحتلال المتواجدين في محيط البوابة التي تغلق الجدار أطلقوا النار صوب أبو خاطر وزوجته أثناء مرورهما بالقرب منها، ما أدى إلى إصابتهما.



وأشارت إلى أن زوجته أصيبت بعيار معدني مغلف بالمطاط، نقلت اثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال زوجها.