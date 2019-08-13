عربي

مرزوق الغانم: الكيان الغاصب أسقط دعوات السلام الزائفة

مرزوق الغانم: الكيان الغاصب أسقط دعوات السلام الزائفة
مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، يثبت مجددا "سقوط دعوات السلام الزائفة ومشاريع التسوية الفارغة مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة".

وقال الغانم: إنه "من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ودعا إلى ضرورة تحرك عربي واسلامي ودولي شامل وواسع يستهدف كل المنابر والمنتديات السياسية والحقوقية والثقافية لتشكيل ضغط حقيقي على "هذا الكيان المحتل"، مشددا على أن مواجهة إسرائيل التي وصفها بـ"الكيان الغاصب" هو قدر وايمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية فهذا لا يمنع من العمل حثيثا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا واسلاميا ودوليا.

أخبار ذات صلة

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

&#34;أمير المطاحن&#34; في تنظيم الدولة بقبضة القوات العراقية

"أمير المطاحن" في تنظيم الدولة بقبضة القوات العراقية

حريق في مصر يلتهم عددًا من المحال التجارية

حريق في مصر يلتهم عددًا من المحال التجارية

هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

داعية يرد على الساخرين من (رجل العجلة): النبي كان يُصلي على الدابة

داعية يرد على الساخرين من (رجل العجلة): النبي كان يُصلي على الدابة

محمد بن سلمان يستقبل المؤيد الأكبر للقضية الفلسطينية

محمد بن سلمان يستقبل المؤيد الأكبر للقضية الفلسطينية

3.5 مليون ريال غرامات نقل حجاج غير نظاميين

3.5 مليون ريال غرامات نقل حجاج غير نظاميين

بعد تصريح &#34;مُسيء للمرأة السعودية&#34;.. إحالة خطيب جدة لمستشار الملك سلمان

بعد تصريح "مُسيء للمرأة السعودية".. إحالة خطيب جدة لمستشار الملك سلمان

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

الاحتلال يصيب شابا وزوجته بالرصاص قرب جدار الفصل

الأوقاف: أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم

الأوقاف: أفواج الحجاج ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة مساء اليوم

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء بثلاثة منازل في بيت لحم

شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

27 من أهالي أسرى قطاع غزة يزورون أبنائهم في (إيشل)

27 من أهالي أسرى قطاع غزة يزورون أبنائهم في (إيشل)

10759 مسافرًا غادروا فلسطين عبر معبر الكرامة ثاني أيام العيد

10759 مسافرًا غادروا فلسطين عبر معبر الكرامة ثاني أيام العيد

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

اليوم.. أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

اليوم.. أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس

منوعات

اطلالة ابنة هيفا وهبي &#34;الجريئة&#34; تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

اطلالة ابنة هيفا وهبي "الجريئة" تثير الجدل عبر مواقع التواصل.. هكذا ردّت

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

بالمستندات.. نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذاراً لكاظم الساهر

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. &#34;كيد النسا&#34; مستمر بعد حلقة &#34;منى الشاذلي&#34;

ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. "كيد النسا" مستمر بعد حلقة "منى الشاذلي"

&#34;للرجال فقط&#34;.. محمد رمضان يتابع 3 سيدات فقط عبر &#34;انستجرام&#34;

"للرجال فقط".. محمد رمضان يتابع 3 سيدات فقط عبر "انستجرام"

ظهرت &#34;محتضناه&#34;.. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

ظهرت "محتضناه".. تيم حسن ووفاء كيلاني يحتفلان بعيد الأضحى

زينة تشتبك مع مُتابعة بسبب ما طلبته منها يوم عرفة: &#34;بجحة&#34;

زينة تشتبك مع مُتابعة بسبب ما طلبته منها يوم عرفة: "بجحة"

سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له

سماح أنور تتغزل في ابنها بصورة حديثة في ظهور نادر له

بـ &#34;كاش مايوه&#34;.. نسرين طافش تشعل إنستجرام

بـ "كاش مايوه".. نسرين طافش تشعل إنستجرام

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح.. مطالبات بإلغاء متابعتها

ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح.. مطالبات بإلغاء متابعتها

&#34;كرهت أباكِ بسببك&#34;.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة

"كرهت أباكِ بسببك".. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة

عربي

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

&#34;أمير المطاحن&#34; في تنظيم الدولة بقبضة القوات العراقية

"أمير المطاحن" في تنظيم الدولة بقبضة القوات العراقية

حريق في مصر يلتهم عددًا من المحال التجارية

حريق في مصر يلتهم عددًا من المحال التجارية

هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

هيئة الانتخابات التونسية ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة