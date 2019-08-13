مرزوق الغانم: الكيان الغاصب أسقط دعوات السلام الزائفة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، يثبت مجددا "سقوط دعوات السلام الزائفة ومشاريع التسوية الفارغة مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة".
وقال الغانم: إنه "من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ودعا إلى ضرورة تحرك عربي واسلامي ودولي شامل وواسع يستهدف كل المنابر والمنتديات السياسية والحقوقية والثقافية لتشكيل ضغط حقيقي على "هذا الكيان المحتل"، مشددا على أن مواجهة إسرائيل التي وصفها بـ"الكيان الغاصب" هو قدر وايمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية فهذا لا يمنع من العمل حثيثا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا واسلاميا ودوليا.
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، يثبت مجددا "سقوط دعوات السلام الزائفة ومشاريع التسوية الفارغة مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة".
وقال الغانم: إنه "من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ودعا إلى ضرورة تحرك عربي واسلامي ودولي شامل وواسع يستهدف كل المنابر والمنتديات السياسية والحقوقية والثقافية لتشكيل ضغط حقيقي على "هذا الكيان المحتل"، مشددا على أن مواجهة إسرائيل التي وصفها بـ"الكيان الغاصب" هو قدر وايمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية فهذا لا يمنع من العمل حثيثا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا واسلاميا ودوليا.
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