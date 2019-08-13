داعية يرد على الساخرين من (رجل العجلة): النبي كان يُصلي على الدابة

رام الله - دنيا الوطنانتقد الداعية المصري، عبد الله رشدي، الخطيب بوزارة الأوقاف، كل من نشر صورة الرجل الذي صلى صلاة العيد على دراجة هوائية، كما انتقد الأشخاص الذين سخروا من هذا الرجل.وأكد رشدي، أن صلاة "رجل العجلة" صحيحة مئة بالمئة، وليس كما ادعى البعض بأنها باطلة، مبينًا أن من سخر من هذا الرجل الكبير بالسن لا يعلمون أن صلاة العيد نافلة، وبالتالي يجوز للمسلم أن يُصلي جالسًا إما على كرسي أو دراجة، وله نصف الأجر.وأضاف: هذا الرجل حصل على نصف الأجر، ومن يصلي قائمًا له الأجر كله، متابعًا: "ما فعله هذا الرجل هو أنه أدى صلاة عيده جالسًا، وهذا ليس حرامًا، أو عيبًا، وكل ذلك لا يستدعي أن يتم السخرية والاستهزاء به، كما طالب بضرورة احترام الكبار، من قبل جيل الشباب الحالي.وأشار إلى أن النبي محمد، كان يُصلي السنن على دابته "الحمار أو البغل"، وعندما يريد صلاة الفريضة يصليها قيامًا، وهذا الأمر مُتفق عليه في المذاهب الأربعة.وفي نهاية حديثه، طالب الداعية المصري، كل من ساهم بنشر الصورة، وجرح الرجل العجوز بكلمة، أن يحذف الصورة ويعتذر للرجل، ويستغفر ربه.