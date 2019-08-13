شاهد: مستوطنات إسرائيليات يقتحمن نابلس بالأسلحة الرشاشة

أقدمت مجموعة من المستوطنات الإسرائيليات، أمس الاثنين، على اقتحام مدينة نابلس بالأسلحة الرشاشة، وذلك في إطار الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين على سكان المدينة.





وأظهرت صور المستوطنات الإسرائيليات وهُن يحملن الأسلحة الرشاشة ويتجهن صوب منازل المواطنين الفلسطينيين، حيث تعرضن لعدد من المواطنين.















جاء ذلك، خلال اقتحام منطقة المسعودية الأثرية التابعة لأراضي قرية برقة، على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، حيث أقدم عشرات المستوطنين على اقتحام المنطقة وأجروا تدريبات عسكرية، بحماية جيش الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن