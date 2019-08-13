موجة سخرية تطال نجل نتنياهو بسبب عجول غزة: أبوك أكبر مرتكب للمجازر

رام الله - دنيا الوطنسخر فلسطينيون وعرب من تغريدة يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد أن طالب بوقف ذبح العجول في قطاع غزة، في أيام عيد الأضحى المبارك.ووصف المغردون نجل نتنياهو، بـ "الكاذب المخادع" وأنه مراوغ مثل أبيه، مؤكدين أن نتنياهو ارتكبت العديد من المجازر بحق الفلسطينيين والعرب، كمجازر صبرا وشاتيلا وكفر قاسم.وقال مغرد عربي: "جميع ما ارتكبه الصهاينة كانت بمثابة المجازر التي يشهد لها التاريخ، لكن ما يفعله المسلمون هو استجابة لله سبحانه وتعالى، واقتداءً بأبي الأنبياء إبراهيم، وتلك سنة عن النبي محمد".وكان يائير، طالب في وقت سابق، بوقف ذبح العجول في قطاع غزة، والتي تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.وناشد نتنياهو الإبن، العالم عبر صفحته الرسمية بـ (تويتر)، بالعمل على وقف "مجزرة العجول" في قطاع غزة وما يحدث لها، واصفاً ما يحدث بأنه "أعظم مجزرة ترتكب خلال العام".