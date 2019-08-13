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محمد بن سلمان يستقبل المؤيد الأكبر للقضية الفلسطينية

محمد بن سلمان يستقبل المؤيد الأكبر للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم؛ لتناول العشاء في منى.

جاء ذلك، بحضور الأمراء تركي بن محمد بن فهد وعبد العزيز بن سعود بن نايف وعبد الله بن بندر بن عبد العزيز.

ويُعرف الغانم بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث كان أحد المُطالبين بمقاطعة مؤتمر البحرين الذي يعتبر الجزء الاقتصادي من صفقة القرن، كما أنه قبل ذلك طرد وفدًا إسرائيليًا كان يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمانيين الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وخلال كلمة له في الجلسة، هاجم الغانم، رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي، على خلفية "الادعاءات الكاذبة له بشأن موضوع النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية"، ووصفه بـ"المحتل وقاتل الأطفال".

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