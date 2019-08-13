رئيس بلدية جباليا يُعلق على انتشار دماء وأحشاء الأضاحي على شاطئ البحر

علق رئيس بلدية جباليا النزلة، عصام جودة، على الفيديو الذي أظهر انتشار دماء وأحشاء الأضاحي على شاطئ البحر، وذلك في المنطقة التي تتبع البلدية.





وقال جودة، لـ "دنيا الوطن": إنه زار المنطقة وتابع الأمر رسمياً، مشيراً إلى أن ذلك ناتج عن ذبح أحد المواطنين لأضحيته بالقرف من مصافي مياه الأمطار التابعة للبلدية وشطف الدماء تجاه شاطئ البحر.





وأوضح جودة، أن المكان كان مليئاً بالدماء فقط ولم يكن هناك أي أحشاء للأضاحي، لافتاً إلى أن ذلك ناتج عن إهمال المواطنين وليس إهمالاً من البلدية كما أن المنطقة تقع تحت نفوذ بلدية بيت لاهيا.





وأضاف: "قام أحد المواطنين الذين يقطنون شرق المضخة بذبح عجل أمام منزله على الشارع العام ثم غسل المكان بسيارات المياه المتنقلة؛ ما أدى إلى تدفق الدماء مع المياه إلى مصارف مياه الأمطار التي تصب عبر أنبوب تجاه شاطئ البحر".



وشدد جودة، أن البلدية حذرت مراراً من هذا السلوك الخاطئ، مبيناً أنه لا يوجد أي إجراءات رادعة بحق المواطنين الذي يهملون بسلوكهم تجاه البيئة.





وأشار جودة، إلى أنه وفي هذه الحالات يُحال المواطن للقضاء الذي يتخذ بموجبه عقوبة تقضي بدفعه غرامة 200 شيكل كأقصى حد، منوهاً إلى أن ذلك لا يمكن اعتباره عقوبة رادعة ضد الممارسات الخاطئة.





يذكر أن الباحث البيئي، الدكتور أحمد حلس، نشر على صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، مقطعاً صادماً يظهر أحشاء ودماء الأضاحي على شاطئ بحر غزة.

وكتب حلس: "دماء وأحشاء الأضاحي إلى شاطئ بحر غزة مباشرة، شكراً بلدية جباليا المحترمة شكراً للنخبة"، متابعاً: "أنتم تدورون في حلقة مفرغة ومغلقة في ذات الوقت، لن تقوم لكم قائمة وأنتم تبيعون الناس الأوهام فقط".



وأضاف: "شكراً لكل الوعود والتطمينات الفارغة والجوفاء، شكراً لكلال هراء الذي يباع للناس، وللأسف الشديد تأخذهم حمية الجاهلية وينسون دورهم ومسؤولياتهم".







خاص دنيا الوطن