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بعد تصريح "مُسيء للمرأة السعودية".. إحالة خطيب جدة لمستشار الملك سلمان

بعد تصريح "مُسيء للمرأة السعودية".. إحالة خطيب جدة لمستشار الملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
توعد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أحد خطباء صلاة العيد، بسبب كلماته التي وصف فيها المرأة العاملة في قطاع البيع بـ"التي تأكل بثدييها".

وبحسب مانقلت صحيفة (عكاظ) السعودية، فقد كشف آل الشيخ عن ثبوت تجاوز "خطيب جدة" للأنظمة والتعليمات، مؤكدا أنه تمت إحالة الملف بالكامل إلى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لاتخاذ ما يراه مناسبا حول الخطيب ومن هيأ المكان.

وبيّن آل الشيخ أن الخطيب أقر بما نسب إليه وتم توثيق ذلك خلال إفادته بما صدر عنه، فضلا عن أن المكان الذي أقيمت فيه الصلاة والخطبة ليس مصرحا به من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.

وأفاد الوزير بأن "ما حصل في خطبة العيد في جدة مخالف للأنظمة والتعليمات"، مشيرا إلى أن المصلى ليس تابعا للوزارة ولا تعلم عنه مطلقا.

ولفت إلى أن الخطيب لا يمثل إلا نفسه، بتطفله وخروجه على الناس بهذا الطرح المتنافي مع الشرع والعدل، مشددا على أنه خطأ جسيم وينبغي مساءلة الخطيب وكل من هيأ المصلى وعمل على الافتئات على وزارة الشؤون الإسلامية والتجاوز على الأنظمة.

وجدد آل الشيخ التأكيد أن كلام الخطيب "لا يمثل توجه الوزارة ولا علماءنا في المملكة وهو غير مقبول".

وقال الخطيب المزعوم في الفيديو الذي آثار جدلا كبيرا: "ما أحوجنا إلى المرأة العفيفة التي تضحي بالمال والترف في سبيل العفة والشرف، لا تستجيب لدعوات المبطلين لتصبح بائعة تخالط الرجال لأنها تدرك أن الحرة تموت ولا تأكل بثدييها".

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