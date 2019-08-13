دولي

اتهام رئيس قرغيزستان السابق بالقتل

اتهام رئيس قرغيزستان السابق بالقتل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن زمير بيشيكيف، رئيس إدارة التحقيقات بالنيابة العامة في قرغيزستان، توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق المزبك أتامبايف بالقتل وبارتكاب جرائم خطيرة أخرى.

وأفاد مسؤول النيابة العامة في قرغيزستان خلال مؤتمر صحفي، بأن رئيس البلاد السابق أُخطر بشأن عدد من الجرائم الخطيرة مثل تنظيم أعمال الشغب والقتل ومحاولة القتل، واحتجاز رهائن، واستخدام العنف ضد ممثلي السلطات، بحسب ما نقلت (وكالة الصحافة الفرنسية).

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