يديعوت: مجندو الجيش الإسرائيلي الجدد مرضى نفسيًا بسبب صواريخ القسام 2001

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن الإسرائيليين اللذين تجندوا حديثاً ويسكنون مستوطنات الاحتلال قرب غزة يعانون من صدمات نفسية.



وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الشبان ولدوا عام 2001، وهو العام الذي بدء فيه إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة، حيث يعانون منذ 18 عامًا من جولات تصعيد متتالية مع المقاومة.



وأشارت يديعوت، إلى أن جيش الاحتلال أصبح قلقاً من هذه الظاهرة، حيث قام رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزةبإجراء جلسة طارئة لمناقشة هذا الوضع.



وأكدت أن هذه الصدمات النفسية أثرت على المتجندين حديثاً من غلاف غزة حيث انسحب بعضهن من الوحدات القتالية وكذلك عجز البعض الآخر عن التصرف بشكل صحيح خلال فترة التجنيد.



وبحسب (يديعوت أحرونوت) فإن مجالس مستوطنات غلاف غزة قررت البدء بعمل خطة للتعامل مع هذه الظاهرة المقلقة، وقرروا تجنيد خبراء بالخدمة الاجتماعية والنفسية لفحص سبل معالجة الصدمات النفسية للمتجندين.