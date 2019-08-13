27 من أهالي أسرى قطاع غزة يزورون أبنائهم في (إيشل)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الصليب الأحمر، عن أن 27 من أهالي أسرى قطاع غزة، زاروا أبنائهم في سجن (إيشل).



وأكد الصليب أن 27 شخصًا، بينهم 6 أطفال، تمكنوا من زيارة 16 أسيرًا فلسطينيًا، في سجن (إيشل).



وفي سياق حالة الأسرى، خلال أيام العيد، قال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن الأسرى في سجن عوفر أبقوا على اغلاق اقسام السجن في اول ايام عيد الاضحى المبارك، في انتظار تنفيذ الاتفاق الذي تم مع ادارة مصلحة سجون الاحتلال، خلال اليومين الماضيين.



وقال نادي الأسير إن الأسرى في سجن عوفر توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجن.



وكانت قوات القمع قامت بعملية نقل وعزل عدد من الأسرى من سجن عوفر، عقب عملية اقتحام نفذتها، الأحد.