10759 مسافرًا غادروا فلسطين عبر معبر الكرامة ثاني أيام العيد

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رام الله - دنيا الوطن

اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 14795 مسافر في كلا الاتجاهين الاثنين الموافق 12/08/2019 عبر معبر الكرامة.



وكان على النحو التالي: مغادرين: 10759 مسافرًا، وقادمين 4036 مسافرًا، أما المرجعين فكانوا: 48 مسافرًا



واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء ثالث ايام عيد الاضحى المبارك لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.